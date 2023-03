Alle Abflüge am Flughafen BER am Montag gestrichen

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter, die Beschäftigten in den kommunalen Krankenhäusern werden wohl auch in der kommenden Woche die Arbeit niederlegen. Die Proteste haben in der Charité bereits erste Konsequenzen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zum Warnstreik am Flughafen BER aufgerufen. Rund 200 Abflüge werden deshalb gestrichen. Betroffen seien etwa 27.000 Passagiere, teilte ein Flughafensprecher am Samstag mit. Inwieweit auch ankommende Flüge betroffen sind, hängt nach Angaben des Sprechers von den Fluglinien ab. Der BER bat die Fluggäste, die am Montag einen Flug vom BER geplant haben, sich an ihre Airlines zu wenden.

Zum Warnstreik aufgerufen sind Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, der Fluggastkontrolle sowie der Personal- und Warenkontrolle. Grund für den Streikaufruf sind laut Gewerkschaft die bisher ergebnislos verlaufenden Tarifverhandlungen. Verdi fordert vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) die Zeitzuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit zu erhöhen sowie eine bessere tarifliche Regelung um Überstunden zu entlohnen.

Neben den Beschäftigten des BER hat Verdi auch die Mitarbeiter der Flughäfen in Hamburg, Hannover und Bremen zum Streik aufgerufen.