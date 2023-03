Mehr als 100 Kitas in Brandenburg von Warnstreik betroffen

"Wir haben frühzeitig zum Streik aufgerufen, das heißt, dass frühzeitig Informationen an die Eltern rausgegangen sind", sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemenn am Dienstag dem rbb. Demnach gebe es Kitas, die Notdienste anbieten, teilweise oder ganz geschlossen seien. Die Gewerkschaft hoffe, dass niemand vor verschlossener Tür stehe.

Mehr als 100 Kitas in Brandenburg könnten wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi im Sozial- und Erziehungsdienst am Mittwoch geschlossen bleiben. Verdi hat für den Frauentag zu einem bundesweiten Aktionstag mit Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen.

Notfallbetrieb in Kliniken

"Wir wollen auch nicht flächendeckend die Kitas bestreiken. Hier geht es um einen Warnstreik und um politische Signale", erklärte Splanemann vorab auf Antenne Brandenburg. Vor allem Frauen würden im Sozial- und Erziehungsdienst arbeiten. Von daher sei es richtig, dass sie am Internationalen Frauentag für mehr Lohn streiken.

Eine zentrale Aktion für Brandenburg ist in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) geplant, bei der sich Beschäftigte aus fünf Städten und zwölf Ortschaften in Brandenburg beteiligen können. Laut Verdi werden an diesen Orten rund 110 Kitas betroffen sein, bei denen es zu Betriebseinschränkungen oder Schließungen kommen kann.