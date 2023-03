Insgesamt war dieser Unterschied bei der Bezahlung 2021 in Westdeutschland mit 20,6 Prozent mehr als dreimal so groß wie in Ostdeutschland mit 6,3 Prozent. Das geht aus einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung (IAB) hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. In Berlin verdienten Frauen rund 10 Prozent weniger. Die Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Bü’90/Grüne) wird deshalb in Friedrichshain-Kreuzberg vor dem Dienstgebäude in der Frankfurter Allee die "Equal Pay Day"-Fahne hissen.

In den Brandenburger Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus liegen vollzeitbeschäftigte Frauen dagegen beim Gehalt im Schnitt vor den Männern.

Am Vormittag wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einer DGB-Veranstaltung am Brandenburger Tor zu dem Thema sprechen. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, forderte eine Reform des Entgelttransparenzgesetzes, das ein Auskunftsrecht auch in kleineren Betrieben vorsehen solle. "Das Auskunftsrecht im Entgelttransparenzgesetz gilt nur in größeren Unternehmen ab 200 Beschäftigten - und es hat zu viele Schlupflöcher", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es leuchte nicht ein, warum Frauen in einem kleinen Betrieb kein Recht darauf hätten, Auskunft über eventuelle Lohnungleichheiten zu bekommen, in größeren aber schon.