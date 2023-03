Der Online-Modehändler Zalando hat im vergangenen Jahr unter dem Strich 16,8 Millionen verdient - 2021 waren es 234,5 Millionen Euro. Nach diesem Gewinneinbruch will das Unternehmen die Profitabilität wieder deutlich verbessern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Helfen soll dabei unter anderem ein Sparprogramm, das das Unternehmen im Februar aufgelegt hat und das den Abbau hunderter Stellen vorsieht.

Die Nachfrage der Verbraucher bleibe schwer vorherzusagen, so Zalando. Das Unternehmen prognostiziert eine Umsatzentwicklung zwischen minus einem und plus vier Prozent. Das Bruttowarenvolumen soll zwischen einem und sieben Prozent steigen.

Wegen anhaltend trüber Wachstumsaussichten will sich Zalando nun auf die Stärkung der Ertragskraft konzentrieren. "Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich bis 2025 dem oberen Ende seines Margenziels von drei bis sechs Prozent nähern und langfristig zweistellige Margen erreichen wird", sagte Robert Gentz, Co-Chef des Online-Modehändlers am Dienstag. Um dies zu erreichen, will Zalando unter anderem weiteren Firmen Logistik-Dienstleistungen anbieten. Bislang konnten nur Anbieter, die ihre Waren auch über die Zalando-Plattform verkauften, diesen Service nutzen. Daneben setze das Unternehmen auf den Verkauf von Kosmetik-Artikeln, erläuterte Gentz' Kollege David Schneider in einer Pressekonferenz. Diese Sparte habe Wachstumspotenzial.