Auf die Nachfrage von rbb|24, ob auch Saisonarbeitskräfte aus der Ukraine Spargel stechen würden und ob der Ukraine-Krieg Auswirkungen auf die Spargelernte habe, sagt Frank Saalfeld, Geschäftsführer des Verbands der Ostdeutschen Spargel- und Beerenanbauer, dass Menschen aus der Ukraine auch in der Vergangenheit äußerst selten als Erntehelfende eingesetzt worden seien. "Die Ukraine ist kein Mitglied der EU, damit gibt und gab es keine Freizügigkeit, wie wir sie bei EU-Ländern kennen", so Saalfeld.

Spargelfelder in Plastik verpackt: Wie nachhaltig kann das sein? Naturschützer kritisieren Kunststoffe in der Landwirtschaft, weil es die Artenvielfalt gefährdet. Spargelbauern verteidigen ihre Anbautechnik und betonen die Vorteile. Von Kira Pieper

Der Vorteil an Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeitern aus dem EU-Ausland ist: Sie brauchen keine Arbeitserlaubnis für Deutschland und können bis zu 70 Tage als kurzfristig Beschäftigte in Deutschland bleiben. In dieser Zeit müssen sie nicht sozialversichert werden. Der Arbeitgeber muss die Arbeiterinnen und Arbeiter lediglich bei der Krankenversicherung anmelden. Dies geschieht in der Regel in Form sogenannter privater Gruppenversicherungen.

Ein Punkt, der scharf kritisiert wird. Bei der Versicherung handele es ich um eine "Krankenversicherung 2. Klasse", moniert etwa die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Denn durch diesen Versicherungsschutz seien nicht alle Behandlungskosten abgedeckt. Teilweise müssten die Saisonkräfte Behandlungskosten selber tragen. Harald Schaum, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG Bau erläutert in einer schriftlichen Stellungnahme zum Thema: Kurzfristig Beschäftigte in der Landwirtschaft müssten in Deutschland Anspruch auf den vollen Krankenversicherungsschutz haben, sie dürften keine Beschäftigten zweiter Klasse sein.