Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen wirken sich am Donnerstag - und voraussichtlich auch am Freitag - auf den Flugverkehr am BER aus. So wurden mehrere Flüge nach Köln/Bonn und Düsseldorf gestrichen.



Hintergrund ist ein Warnstreik des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn. Insgesamt fallen am Donnerstag an den betroffenen Flughäfen rund 700 Flüge aus. Am Freitag wird der Ausstand auf Stuttgart ausgeweitet.

Auch wer auf die Bahn umsteigen will, braucht spätestens dann Geduld: Wegen eines Warnstreiks in der Branche fahren am Freitag bis zum frühen Nachmittag bundesweit keine Fernzüge.