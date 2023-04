pückler Sonntag, 09.04.2023 | 12:23 Uhr

Dass der Zubau von Wind und Solar im Winter bei einer Dunkelflaute nicht helfen wird, ist in der Wissenschaft bekannt und hinreichend vorgerechnet. Leider fehlt in dem Beitrag die Angabe, wieviel Windenergie respektive Erneuerbare Energie in Brandenburg jetzt schon verklappt wird oder sogar kostenpflichtig entsorgt werden muss, wenn es nicht gerade in dem Zeitpunkt der EE-Erzeugung geeignete Abnehmer gibt. Denn Strom in der hier betrachteten Dimension kann man nicht speichern. Wegen der fehlenden Grundlastfähigkeit von EE hat der Chef der Bundesnetzagentur E-Ladestationen und Anschlüsse von Wärmepumpen als jederzeit abschaltbar erklärt, um Netzzusammenbrüche zu vermeiden.