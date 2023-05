Einen Tag vor dem bundesweiten Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat der Berliner Fahrgastverband IGEB ein fehlendes Notangebot beklagt.

Im rbb24 Inforadio sagte der stellvertretende IGEB Vorsitzende Jens Wieseke am Samstagmorgen, ein Minimum wäre es, dass Fahrgäste zum Beispiel bei der S-Bahn wenigstens im Stundentakt von Bernau in Brandenburg bis Gesundbrunnen in Berlin kommen könnten. In anderen Ländern, in denen deutlich öfter getreikt werde, gebe es solche Notangebote. Wieseke sieht die Politik in der Verantwortung hier für entsprechende Rahmenbedingungen zu sorgen.