Von Sonntag bis Dienstag - Keine Einigung zwischen Bahn und EVG - es bleibt beim Warnstreik

Fr 12.05.23 | 13:06 Uhr

imago images/F.Koenig Video: rbb|24 | 12.05.2023 | André Kartschall | Bild: imago images/F.Koenig

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hält an ihrem geplanten Warnstreik im Bahnverkehr fest. Die Mitglieder sind aufgerufen, von Sonntagabend bis Dienstagnacht die Arbeit niederzulegen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wird die Bahn ab Sonntagabend wie geplant 50 Stunden bestreiken. Ein letzter Versuch, über eine Annäherung im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn den Ausstand noch abzuwenden, sei gescheitert, teilte die EVG am Freitagmittag mit.



Die Bahn sei nicht an einem Kompromiss interessiert gewesen, so der Vorwurf von EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch. Der EVG zufolge hätten sich die Parteien in der Nacht zum Freitag bereits so weit bewegt, dass eine Verhandlungsgrundlage erreichbar schien. Die Bahn habe dann aber einen Rückzieher gemacht.



Mindestlohn bleibt Zankapfel

Die Bahn erklärte dagegen, man habe alles versucht, den Streik abzuwenden. "Die DB hat die Forderung der EVG eins zu eins erfüllt, ohne Tricks und ohne Deckel. Was sollen wir als Arbeitgeber denn noch machen?", sagte Personalvorstand Martin Seiler.



Knackpunkt für Verhandlungen und damit eine Absage des Streiks ist ein Ringen um Bedingungen für die unteren Lohngruppen. Die bisherigen Zusagen der Bahn für eine Festlegung des Mindestlohns von zwölf Euro in den Entgelttabellen hatten der Gewerkschaft nicht ausgereicht.



Die EVG will den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro zunächst in die Tariftabellen aufnehmen, damit alle weiteren Verhandlungsergebnisse dann auf diesen Wert berechnet werden. Die Bahn hat das inzwischen zugesagt, will aber erst später in den Verhandlungen klären, ob sämtliche Tarifergebnisse dann bei diesen Beschäftigten ebenfalls als Erhöhungen in die Tabellen kommen oder etwa über Zulagen gezahlt werden. Die Bahn argumentiert, dass sie sonst etwa bei Sicherheits- oder Reinigungspersonal weit mehr als die branchenüblichen Löhne zahle.

dpa/ Boris Roessler 1 min Do 11.05.2023 | 22:10 | rbb24 mit Sport Tarifstreit - Warnstreik: Bahn stellt Schienenverkehr für 50 Stunden ein Ab Sonntag, 22:00 will die Eisenbahngewerkschaft EVG den Bahnverkehr 50 Stunden lang lahmlegen. Das wäre der dritte Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen und wohl einer der größten in der deutschen Bahngeschichte. Die Gewerkschaft fordert unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ihren Kunden bietet die Bahn verschiedene Möglichkeiten an, was sie mit bereits gekauften Tickets machen können.



Beitrag von Jochen Kienbaum

Starke Auswirkungen auch auf den regionalen Verkehr

Die Gewerkschaft hatte am Donnerstagmorgen einen bundesweiten Streik bei der Deutschen Bahn und fast allen Konkurrenzbahnen angekündigt, der ab Sonntagabend 22.00 Uhr bis Dienstagnacht 24.00 Uhr praktisch den gesamten Verkehr lahmlegen soll. Der dritte Warnstreik in der Tarifrunde wäre damit mit 50 Stunden auch der längste.



Neben ICEs und ICs bleiben in Berlin und Brandenburg auch die Regionalzüge in ihren Depots, auch bei der Berliner S-Bahn wird der Verkehr lahmgelegt. Der Warnstreik hat auch Auswirkungen auf private Anbieter wie die Niederbarnimer Eisenbahn und die Odeg sowie Flixtrain. Da die technische Infrastruktur der Deutschen Bahn genutzt und diese komplett bestreikt wird, können auch die Züge dieser Anbieter nicht fahren.



Lediglich Nahverkehrsbetriebe Brandenburger Landkreise und Kommunen sowie die BVG werden auch während des Warnstreiks aktiv sein, weil hier eigene Tarifverträge gelten. Die BVG hat bereits angekündigt, mehr U-Bahnen, Busse und Trams einzusetzen.



Sendung: rbb24, 12.5.23, 13:00 Uhr