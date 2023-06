Woidke will schnelle Entscheidung zu Strompreishilfe für Industrie

Industriegipfel in Potsdam

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert von der Bundesregierung eine schnelle Weichenstellung für den geplanten staatlich unterstützten Industriestrompreis. "Es ist ein deutlicher Wettbewerbsnachteil, heute in Deutschland zu produzieren - und diesen Nachteil müssen wir mindestens teilweise ausgleichen", sagte Woidke am Montag nach einem Industriegipfel in Potsdam mit Kammern und Gewerkschaften.

Teilweise müssten Brandenburger Firmen zwei bis vier Mal so hohe Stromkosten zahlen wie in anderen europäischen Ländern, so Woidke weiter. "Deswegen ist hier die Forderung auch Richtung Bundesebene, der Diskussion zum Industriestrompreis jetzt auch die notwendigen Entscheidungen folgen zu lassen."