Zwei Gebäude mit bis zu 134 Metern Höhe sollen auf dem Karstadt-Grundstück am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg entstehen. Das geht aus dem Entwurf eines dänischen Architekturbüros hervor, das den Zuschlag erhält.

Auf dem Karstadt-Grundstück am Kurfürstendamm 231 in Berlin-Charlottenburg soll ein Ensemble aus zwei Hochhäusern mit bis zu 134 Metern Höhe entstehen. Das geht aus dem Entwurf des dänischen Architekturbüros Henning Larsen hervor, das den entsprechenden Gestaltungswettbewerb gewonnen hat.



Der Karstadt-Eigentümer Signa Real Estate Signa präsentierte am Freitag sowohl das siegreiche Architekturbüro aus Kopenhagen sowie dessen Entwürfe. Der Siegerentwurf führe den Gedanken des Hochhaus-Ensembles aus Upper West, Zoofenster und Huthmacherhaus fort, heißt es in der entsprechenden Presemitteilung. Henning Larsen überzeuge mit seinem Konzept, weil es publikumsbezogenen Nutzungen einen hohen Stellenwert einräume, so die Begründung. Die Gesamtfläche des Entwurfs beläuft sich auf rund 134.000 Quadratmeter.