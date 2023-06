Die Zahl der Anfragen bei Schuldnerberatungsstellen in Berlin und Brandenburg ist einer Umfrage der Diakonie zufolge stark angestiegen.



Seit Jahresbeginn verzeichneten rund zwei Drittel der befragten Schuldenberatungen in der Hauptstadtregion Brandenburg eine erhöhte Nachfrage, teilte das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Montag in Berlin mit. Bei 80 Prozent der Brandenburger Einrichtungen meldeten sich vermehrt erwerbstätige Menschen.