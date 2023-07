Bereits am Donnerstag traten Beschäftigte im Berliner und Brandenburger Großhandel in den Streik, am Freitag kommen Mitarbeiter von Firmen wie Kaufland, Rewe, Edeka, Ikea und H&M dazu: Auch der Einzelhandel ist zum Warnstreik aufgerufen.

Nachdem am Donnerstag bereits Beschäftigte des Großhandels zum Warnstreik aufgerufen wurden, richtet sich ein weiterer Aufruf am Freitag an Beschäftigte des Einzelhandels in Berlin und Brandenburg. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am frühen Freitagmorgen mit.

An dem gemeinsamen Streik von Einzel- und Großhandel beteiligen sich laut Verdi am Freitag Beschäftigte folgender Unternehmen: Kaufland-Filialen, Kaufland-Lager in Lübbenau, Rewe-Filialen und das Lager in Oranienburg, Edeka-Filialen und die Lager Freienbrink und Mittenwalde, Galeria, H&M Stores, Ikea-Häuser, einzelne Thalia-Buchhandlungen, Unternehmen des Pharmagroßhandels wie Phoenix Berlin, Alliance Healthcare Berlin, Gehe Berlin sowie Sanacorp Potsdam.