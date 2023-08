2.) Eine "Robbe" mieten. Jene legendären Pritschenwagen und Lkw der Autovermietung Robben & Wientjes. Gegründet 1978 in Berlin-Kreuzberg. Bekannt für das lustige Robben-Logo, Stundenpreise ab 2,50 Euro und etwas, was heute vermutlich Costumer-Expierence heißt und unter "Original-Berlin" abgestempelt würde.

1.) Möglichst geschickt im Freundeskreis nach Helferhänden fahnden. "Sag’ mal, was machst Du denn am 31.?", fragte man dann möglichst beiläufig. Wer aufmerksam genug war, konnte schon am Datum erkennen, dass es auf Umzugshilfe hinauslief und log sich geschickt aus der Affäre.

Inzwischen zieht niemand mehr um, weil es sich keiner mehr leisten kann. Und wer zu- oder wegzieht, hat entweder nix im Koffer, weil das WG-Zimmer für 700 Euro (kalt) kaum mehr Platz bietet als für ein Bett und ein bisschen Fantasie. Oder aber so viel Geld, dass der Umzug von einer "Relocation"-Agentur abgewickelt wird. Eine "Robbe" braucht da niemand mehr. Kein Wunder also, dass die Firma nun endgültig von der Bildfläche verschwunden ist. Nachdem die Gründer sie schon 2018 an den Konkurrenten Buchbinder verkauft hatten.

Alsbald verschwanden auch die berühmten Mietstationen in der Prinzenstraße und der Prenzlauer Allee. Veräußert vom neuen Besitzer. Die Firmengründer Robben und Wientjes, zwei gebürtige Nordrhein-Westfalen, die es durch den gemeinsamen Wunsch nach Wehrdienstverweigerung ins (West-)Berlin der 70er-Jahre verschlug, hatten bei ihrer sukzessiven Firmen-Expansion penibel darauf geachtet, Firmengrundstücke stets zu kaufen, niemals zu mieten. Nur so war ihrer Ansicht nach die nachhaltige Entwicklung möglich, die letztlich zu einer knapp 1.000 Autos starken Firmenflotte führte, die Jahr für Jahr an die 50 Millionen Kilometer abspulte.

Zweiter Erfolgsfaktor: analoge Planung. Ihre Programmierer hätten alles Mögliche probiert, so Dietmar Robben 2018 in einem Interview mit der "Berliner Zeitung", am Ende stand die Erkenntnis: "Online würde es bedeutend länger dauern. In diesem Falle ist das Internet einfach mal nicht konstruktiv."