Was man über Balkonkraftwerke in Berlin jetzt wissen sollte

Das Interesse an dem Fördergeld war am ersten Tag so groß, dass das Kundenportal der staatlichen Förderbank KfW zeitweise überlastet war. "Unser Kundenportal "Meine KfW" ist aktuell eingeschränkt erreichbar. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung", hieß es auf der KfW-Homepage. Die Förderbank verzeichne am ersten Tag sehr große Zugriffszahlen auf das Portal von Interessenten, die sich das Förderprogramm ansehen wollten, wie ein KfW-Sprecher sagte.

Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos in Deutschland stieg im ersten Halbjahr um 13.302 auf bundesweit insgesamt knapp 100.000. Doch der Bedarf an Schnellladepunkten wuchs fast doppelt so schnell wie der Gesamtbestand.

Kritik an dem neuen Förderprogramm kam von Verbraucherschützern. Sie bemängelten, dass nur Menschen, die im eigenen Haus wohnen, unterstützt werden. Keine Förderung gebe es für ausschließlich vermietete Objekte, Ferienwohnungen, Zweitwohnsitze oder Unternehmen. Auch die mehrfache Förderung eines Wohnhauses mit dem Kredit sei ausgeschlossen.