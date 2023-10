Das kündigte die zuständige Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Montag an. Bisher seien nur Mieterinnen und Mieter antragsberechtigt gewesen. Umgesetzt wird das Programm in Zusammenarbeit mit der Investitionsbank Berlin über deren Internetseite . Für das Förderprogramm stehen stehen insgesamt sieben Millionen Euro zur Verfügung.

Was man über Balkonkraftwerke in Berlin jetzt wissen sollte

"Wir arbeiten für ein klimaneutrales Berlin und treiben den Solarausbau konsequent voran", sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) dazu. Nur mit Einbindung und Unterstützung der Berlinerinnen und Berliner sei das Ziel zu schaffen, in der Stadt Klimaneutralität vor 2045 zu erreichen. "25 Prozent Solarstrom Made in Berlin ist unsere Zielmarke und auf diesem Weg zählt jedes Dach, ob klein oder groß, jeder Balkon und jede Gartenlaube", so Giffey. Die SPD-Politikerin sieht in der Stadt "über 100.000 Eigenheime und 71.000 Gartenlauben", die mit einem Steckersolargerät bestückt werden könnten.

4.863 neue Solaranlagen sind laut Giffey im ersten Halbjahr 2023 in Berlin installiert worden, das sind bereits mehr als im gesamten Jahr davor. Seit Februar seien bereits rund 3.000 Zuschüsse für Balkonkraftwerke bewilligt worden, ergänzte die Wirtschaftssenatorin. Im Jahr 2022 sind demnach 3.700 Solaranlagen mit einer Leistung von 32,9 Megawatt Peak neu installiert worden. Der Solarstromanteil stieg damit in Berlin auf 3,5 Prozent.