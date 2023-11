Der GDL geht es vor allem um kürzere Arbeitszeiten für Schichtbeschäftigte sowie 555 Euro mehr Lohn. Die Deutsche Bahn wolle der GDL am Donnerstag zwar ein Angebot vorlegen, so Personalvorstand Martin Seiler, die Forderungen weist er jedoch klar zurück. "Wenn wir die Forderungen erfüllen würden, dann würden unsere Personalkosten um über 50 Prozent steigen und das ist durch nichts zu rechtfertigen", so Seiler.

Die Bahn wird dagegen offenbar mit einer Überraschung in die Verhandlungen gehen: Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin erfuhr, will Personalvorstand Martin Seiler ein Arbeitgeberangebot vorlegen. Über Inhalte wurde zunächst nichts bekannt. Ein Arbeitgeberangebot bereits in der ersten Verhandlungsrunde ist bei Tarifgesprächen eher unüblich, wird aber von Gewerkschaften oft gefordert. Ob und wie der Vorstoß der Bahn die Strategie des GDL-Chefs beeinflussen wird, ist unklar.