Die "Spiele Max"-Filialen in Berlin und Brandenburg stehen vor Aus. Bis zum Ende des Jahres werden nach rbb-Recherchen alle sechs Berliner Standorte in Pankow, Gesundbrunnen, Charlottenburg, Steglitz, Tempelhof und Köpenick zunächst geschlossen. In Brandenburg sind es alle fünf Fillialen. Sie befinden sich in Schwedt, Dallgow-Döberitz, Brandenburg (Havel), Cottbus und Potsdam.