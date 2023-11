Einen Ausreißer innerhalb Brandenburgs bildet die Stadt Brandenburg an der Havel, wo trotz deutlichem Rückgang der Schuldnerquote von rund 14 auf knapp über 13 Prozent die meisten überschuldeten Menschen in Brandenburg leben.

In Berlin und Brandenburg ist der Anteil der überschuldeten Verbraucher, so wie in allen anderen Bundesländern auch, laut der Daten rückläufig. In der Hauptstadt lässt sich ein Rückgang von 0,4 Prozent verzeichnen, in Brandenburg sind es 0,5 Prozent weniger.

Die Creditreform sieht dennoch einen verdeckten Trend hin zu einer stärkeren Überschuldung. Auch, wenn die sogenannte "harte Überschuldung", also Fälle, in denen auch juristisch eingegriffen wurde, laut der Zahlen zurückging.

Zum einen sind die Fälle der "weichen Überschuldung", also Menschen, die mit nachhaltigen Zahlungsproblemen zu kämpfen haben, ohne aber mit der Justiz in Berührung zu kommen, erstmals seit 2020 wieder angestiegen.

Zum anderen hat sich die Datengrundlage der Creditreform in diesem Jahr geändert. Sie greifen nur noch auf die Privatinsolvenzen der vergangenen sechs Monate zurück. Ohne diese Veränderung läge die Quote für Gesamtdeutschland in diesem Jahr mit rund 8,5 Prozent leicht über der im Vorjahr.