Wegen des GDL-Warnstreiks bei der Bahn müssen sich Fahrgäste ab heute Abend auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Ausfallankündigungen gelten sowohl für den Fernverkehr als auch für Regionalzüge und die Berliner S-Bahn. Die Bahn warnt vor massiven Beeinträchtigungen und rät, andere Verkehrsmittel zu nutzen.



Die Berliner Verkehrsbetriebe mit U-Bahn, Straßenbahnen und Bussen sind nicht direkt vom Streik betroffen.



Nach Angaben der Lokführergewerkschaft GDL soll der Warnstreik von heute 22 Uhr bis morgen um 18 Uhr dauern. Am Mittwochabend werde es ab Warnstreikbeginn im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg "nahezu keine Fahrten mehr geben", teilte ein Bahn-Sprecher mit. Die Bahn geht nach eigenen Angaben von "massiven Auswirkungen" des Streiks aus. "Die DB wird so schnell und umfassend wie möglich informieren", hieß es in einer Mittelung am Abend.