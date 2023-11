Werner (Das Original) Mittwoch, 15.11.2023 | 10:29 Uhr

Als täglicher Bahnfahrgast nehme ich lieber jetzt Einschränkungen durch (Warn-)Streiks in Kauf, als in den kommenden Jahren 'am eigenen Leib' zu erfahren, wie sich durch die vergleichsweise schlechten Arbeitsbedingungen der Personalmangel verschärft und die Zugausfälle dadurch ganz ohne Streiks zunehmen.



An alle, die jetzt behaupten, Lokführer*innen seien doch schon vergleichsweise gut bezahlt: Offensichtlich stimmen Bezahlung und andere Rahmenbedingungen (wie Arbeitszeiten allgemein, Ruhezeiten usw) noch nicht, denn der Erfolg muss sich immer an den Ergebnissen messen lassen. Junge Leute bzw. Quereinsteiger*innen bekommt man nur mit dem passenden Angebot angelockt. Zur Finanzierbarkeit: Erstmal könnte an den staatlichen Ausgaben bzw. Einnahmeausfällen durch Dienstwagenprivileg, Autobahnausbau-Orgien und Flugtreibstoff-Steuerbefreiung gedreht werden. Falls das wider Erwarten nicht ausreichen sollte, zahle ich auch gerne ein paar Euro mehr im Monat für einen funktionierenden ÖPNV.