Warnstreik in Berliner Kita-Eigenbetrieben am Donnerstag

Erzieherinnen und Erzieher der Berliner Kita-Eigenbetriebe wollen an diesem Donnerstag streiken. Zu dem Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag aufgerufen.



An ihrem Warnstreiktag wollen die Berliner Erzieherinnen und Erzieher Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) eine kollektive Gefährdungsanzeige übergeben. Die haben bisher 2.600 Menschen unterschrieben. Wegen des Personalmangels in den Kitas könnten sie ihre Bildungsaufgabe nicht mehr erfüllen, argumentieren sie. Nötig seien mindestens doppelt so viele Beschäftigte in den Berliner Kitas, rechnet die Gewerkschaft Verdi vor.

Am Donnerstag soll in mehreren Bundesländern im Sozial- und Erziehungsdienst gestreikt werden, so auch in Bremen und Hamburg. Hintergrund sind neben den prekären Arbeitssituationen auch die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder, die in der zweiten Runde ohne Arbeitgeberangebot blieben.