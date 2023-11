Der Berliner Mieterverein wirft dem Immobilienkonzern "Deutsche Wohnen" vor, nicht ausreichend Wohnraum für besonders bedürftige Menschen zur Verfügung zu stellen.

Der Konzern erfülle die Vereinbarungen zum so genannten Geschützten Marktsegment nicht, teilte der Mieterverein am Montag mit. "Dass ein privater Wohnungskonzern an der Börse Gewinne ausschütten kann, aber in Berlin seine Verpflichtungen nicht einhält, ist nicht in Ordnung", erklärte die Geschäftsführerin des Verbands Ulrike Hamann-Onnertz.