Eine Mehrheit stimmte 2021 für die Enteignung großer Wohnungskonzerne in Berlin. Es wurden Arbeitskreise und Kommissionen gegründet - doch viel getan hat sich nicht. Nun will die Initiative ein zweites Volksbegehren starten - mit Gesetzentwurf.

Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" will nach rbb-Informationen ein zweites Volksbegehren starten. Offiziell bestätigt die Initiative das Vorhaben noch nicht. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Das erste Volksbegehren 2021 war nicht mit einem eigenen Gesetzestext verbunden. Wäre das der Fall gewesen, wäre das Gesetz unmittelbar nach der erfolgreichen Abstimmung in Kraft getreten. Der erste Volksentscheid war aber lediglich mit der Aufforderung an den Senat verbunden, ein solches Gesetz zu schaffen.

Der rot-grün-rote Senat gründete daraufhin 2022 eine Expertenkommission, die die rechtlichen Möglichkeiten eines solchen Gesetzes ergründen sollte. Ende Juni dieses Jahres legte die Kommission ihren Abschlussbericht vor. In dem war zu lesen, dass Enteignungen großer Wohnungskonzerne möglich sind. Ein Gesetzentwurf des inzwischen schwarz-roten Berliner Senats liegt bisher nicht vor. Deshalb hat sich die Initiative entschlossen, selbst ein zweites Volksbegehren auf den Weg zu bringen, diesmal verbunden mit einem Gesetzestext.

Im April 2018 hatte die Initiative mit dem Sammeln von Unterschriften begonnen, am 26. September 2021 stimmten 59,1 Prozent für den Volksentscheid. Am zweiten Jahrestag der Abstimmung will die Initiative nun ihr zweites Volksbegehren starten. Für den kommenden Dienstag hat sie zu einer Pressekonferenz vor dem Roten Rathaus geladen, wo sie über die nächsten Schritte informieren will.