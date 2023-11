Die Teigknetmaschine läuft auf Hochtouren in der Backstube von Thomas Hausbalk, im Ofen backt der Kuchen. Der Fretzdorfer ist seit 1985 Bäcker und führt im kleinen Wittstocker Ortsteil den Traditionsbetrieb, der im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Den Handwerksbäckern in der Region gehe es so schlecht wie schon lange nicht mehr, sagt Hausbalk, der auch Obermeister der Prignitzer Bäcker- und Konditoreninnung ist: "Personalkosten, Rohstoff- und Energiekosten, naja das ist schon eine schwierige Zeit."

Hinzu kommt der Preisdruck durch die Discounter. Brötchen für 15 Cent das Stück, das sei im Handwerk einfach nicht möglich. "Backwaren sind als Werbeartikel verkommen. Den Leuten wird da erzählt, es wird zehn Mal am Tag frisch gebacken, aber das ist ja nicht so. Das ist alles nur Tiefkühlware", sagt der Bäcker sichtlich frustriert.

In den vergangenen Jahren sind die Preise in die Höhe geschossen, nicht nur die für Strom und Gas, sondern auch für die für Mehl, Saaten, Fette und mehr. So habe sich der Mehlpreis mehr als verdoppelt – zwischenzeitlich sogar verdreifacht, sagt Hausbalk.

Stehen die Handwerksbäcker also vor dem Aus? Nein, sagt Ulf Grünberg. Allerdings werde es zu einer Verlagerung kommen. "Wir werden nicht mehr als Massenhersteller das Volk satt machen", sagt der Lenzener. Handwerksbäcker müssten sich stattdessen vom regulären Einzelhandel absetzen – mit qualitativ hochwertigen Backwaren und einem besonderen Service. "In den Dörfern beim Überlandverkauf bringen wir das Brot auch schonmal direkt in die Küche zu den Menschen, die das nicht mehr holen können", so Grünberg.

Die Probleme treffen die Bäckereibetriebe in Brandenburg mit am stärksten, wie Zahlen des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks zeigen. So gab es 2022 in Brandenburg 278 Betriebe, ein Rückgang um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Bundesdurchschnitt beim Rückgang der Betriebe lag demnach bei 3,6 Prozent. Damit gehörte Brandenburg neben dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zu den Bundesländern mit dem größten Rückgang an Bäckereibetrieben. In Berlin gab es im vergangenen Jahr nach Angaben des Zentralverbandes 145 Handwerksbäcker, was sogar einen leichten Zuwachs bedeutet.

"Die Branche sieht sich mit einem Kosten-Tsunami konfrontiert, der dazu führt, dass Betrieben die Luft ausgeht", teilte Verbands-Hauptgeschäftsführer Friedemann Berg rbb|24 mit. In den kommenden Jahren kämen mit der CO2-Abgabe und der Mauterhöhung weitere Kostensteigerungen hinzu. So werde sich nach Einschätzung des Zentralverbandes der Trend hin zu Bäckereibetrieben fortsetzen, die ein regionales Netz an Verkaufsstellen aufgebaut haben. Kleinstbetriebe würden aufgrund der Lage hingegen das Nachsehen haben.