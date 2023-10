Es klingt futuristisch, was sich in einem halben Jahr in Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) abspielen könnte: Einkäufe, die kilometerweit durch die Luft von Drohnen transportiert werden. In Brandenburg wird ein Pilotprojekt der Bundesregierung durchgeführt. Eine Machbarkeitsstudie gibt es bereits, die letzten Vorbereitungen laufen und schon ab März sollen sich die Anwohner der Gemeinde ihre Einkäufe liefern lassen können. Allerdings zunächst nicht von überall und auch nicht vor die Haustür.

So soll das Pilotprojekt ablaufen: An den Markttagen in Wusterhausen, dienstags und freitags, können die Bewohner auf einer Bestellplattform einkaufen - hier gibt es digital das Sortiment der Markt-Händler. In Wusterhausen am Marktplatz sitzt dann der sogenannte "Dispatcher", eine Person, die die Bestellung erhält und anschließend mit der Einkaufsliste über den Markt geht, um den gewünschten Warenkorb zusammenzustellen. Anschließend bringt sie die Produkte zum naheliegenden Drohnenstartplatz, lädt sie in die Transportbox und schickt die Bestellung auf den Weg.

Aus Wusterhausen fliegt die Drohne auf vordefinierten Flugrouten zu einem Landeplatz, wo der Kunde seine Waren aus der Transportbox der Drohne entnehmen kann. Die Bezahlung erfolgt per Lastschrift. Die Kunden müssen registriert sein und sich am Eingang zum Landeplatz authentifizieren. In der einjährigen Testphase sollen die Ortsteile Trieplatz (rund 10 Kilometer entfernt von Wusterhausen), Blankenberg (rund 14 km) und Barsikow (rund 8 km) angeflogen werden.

"Wusterhausen hat 22 Ortsteile, wir sind eine Flächengemeinde", sagt der Bürgermeister der Gemeinde, Philipp Schulz, im Gespräch mit rbb|24. "Die Wege sind sehr sehr lang, es gibt zwar Busverbindungen, aber auch nicht aus jedem Ortsteil einmal in der Stunde nach Wusterhausen. Es war deshalb unser Wunsch, eine Verbesserung herbeizuführen", so Schulz.