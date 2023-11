Die Gastronomie steckt in der Dauerkrise. In den Pandemiejahren wurden bundesweit etwa 36.000 Betriebe geschlossen, 15.000 weitere gelten als akut gefährdet. Zum Jahresende droht auch der ältesten Gaststätte Oranienburgs das Aus. Von Karsten Zummack

Dünn, zart und saftig sollen sie sein. Deshalb werden die Schnitzel vor dem Panieren gründlich bearbeitet mit dem Fleischklopfer. Mit deutscher Hausmannskost kennen sie sich aus in der Oranienburger Altstadtklause: Viel Fleisch, Rouladen, Sülze, Gänsekeule. Das zieht nach wie vor. Selbst mitten in der Woche haben Inhaber Eugen Dingler und sein Team gut zu tun. Bis zu 150 Essen werden täglich serviert oder außer Haus verkauft.

An fehlender Nachfrage liegt es nicht, dass der Traditionsbetrieb Ende des Jahres schließen soll. "Ich bin schwer krank und darf nicht weitermachen", erklärt der 67-jährige Inhaber. Auch die Kinder könnten das Geschäft nicht weiter betreiben, die Angestellten wollten die Gaststätte ebenso wenig fortführen. Deshalb kündigte Dilger schon vor einigen Wochen an, dass Ende des Jahres Schluss ist. Der Brief hängt draußen in der Speisekarten-Vitrine.

Der Tresen ist holzvertäfelt, auch die meisten Möbel sind aus hellem Holz. Seit etwa drei Jahrhunderten gibt es die Gaststätte. 2008 hatte der aus dem Schwarzwald stammende Eugen Dilger das Haus übernommen. Das Angebot hebt sich in Oranienburg merklich ab von der Konkurrenz. Auch in Brandenburgs fünftgrößter Stadt dominieren inzwischen italienische und asiatische Restaurants und Bistros. "Gutbürgerliche deutsche Küche gibt es ja kaum noch", sagt Altstadtklause-Stammgast Werner Adam. Und Tom von Glischinski, der hier in der Nähe lebt, lobt "kurze Wege, gutes Essen". Zu den Kunden zählen auch viele ältere Menschen, die sich das Mittagessen liefern lassen.