Bauernverband kündigt Traktor-Demo in Berlin an

Am Brandenburger Tor sollen am Montag wieder Traktoren vorfahren: Der Deutsche Bauernverband erwartet trotz Vorweihnachtzeit viele Teilnehmer zur Demo gegen Pläne des Bundes, Steuervergünstigungen zu streichen.

DBV-Präsident Joachim Rukwied forderte die Ampel-Koalition auf, die Pläne zu den Streichungen zurückzuziehen. Ansonsten habe die Landwirtschaft keine Zukunft. "Wenn diese Pläne nicht zurückgenommen werden, wird es heftigen Widerstand geben", drohte Rukwied. "Die Bauern werden ihren Unmut auch mit einer großen Zahl an Traktoren in Berlin zeigen."

Der Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg sieht mit den Sparplänen der Bundesregierung die Produktion von deutschen Lebensmitteln in Gefahr. Allein für Brandenburg gehe es um 50 Millionen Euro, die in der Landwirtschaft eingespart werden sollen, sagte Henrik Wendorff am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben schon vor dem Haushaltskompromiss viele Kürzungen hinnehmen müssen, deswegen sagen wir jetzt: Das Fass ist am Überlaufen. Wir schaffen uns ab." [Hintergrund bei tagesschau.de]