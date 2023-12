Am heutigen Sonntag haben in Berlin viele Einkaufszentren, Kaufhäuser und Einzelhändler zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet, manche Läden sogar bis 20 Uhr. Auch verschiedene Supermärkte und Discounter machten auf. In einigen Brandenburger Städten wie Falkensee und Brandenburg an der Havel durften die Geschäfte ebenfalls öffnen.

Nach dem ersten Adventswochenende zeigt sich der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg verhalten optimistisch für das Weihnachtsgeschäft. Schnee und Winterstimmung hätten vor allem am verkaufsoffenen Sonntag geholfen, sagte Phillip Haverkamp, Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur.

Debatte über geschlossene Läden an Adventssonntagen in Potsdam

Haverkamp kritisierte, dass der verkaufsoffene Sonntag in Potsdam auf eine Gewerkschaftsklage hin kurzfristig abgesagt worden sei. Das sei für die Kunden ein Bärendienst, aber auch für die Beschäftigten, denen bei Sonntagsarbeit Zulagen zustünden. Wo die Geschäfte geöffnet hätten, so etwa in Brandenburg an der Havel und in Beeskow, beurteile man die Geschäfte ähnlich wie in Berlin: verhalten optimistisch.