So 17.12.23 | 16:09 Uhr

Die Weihnachtsbaumverkäufer in Berlin und Brandenburg zeigen sich etwa eine Woche vor Heiligabend zufrieden mit dem bisherigen Geschäft. In der Tendenz stellen mehr Haushalte als in den vergangenen Jahren einen echten Baum auf, wie eine Sprecherin des Weihnachtsbaumverbandes auf Anfrage sagte. Für eine quantitative Aussage sei es aber noch zu früh.