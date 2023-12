Weswegen wohl..... Sonntag, 10.12.2023 | 09:16 Uhr

"Wenn jetzt bei Radwegen andwrs als z.B. auf Kant- und Schloßstraße mehr die Bedürfnisse einer Millionenmetropole statt der Einwohner von Bullerbü berücksichtigt werden, würde auch das dem ÖPNV als Stütze des Umweltverbund helfen."

.....dass Sie kein Freund der Grünen sind, dürfte nun auch dem Allerletzten hier klar geworden sein. Und Sie sprechen natürlich nur für den ÖPNV und nicht etwa auch für Autofahrer oder? Darf ich Ihre Worte so verstehen, dass die Radfahrer möglichst weg sollen, dafür der ÖPNV und natürlich auch der Autoverkehr Vorrang bekommen soll? Kleine Zusatzfrage: wurde der Autoverkehr bisher wirklich je irgendwo nachrangig behandelt? Oder fühlt sich ein gleichrangig schon so an?

Aber natürlich: Radfahrer in einer Millionenmetropole sind absolut überflüssig und rückständig. Die gehören einzig und allein nach "Bullerbü", völlig klar (Ironie off). Wie bitte schön, kann man in der heutigen Zeit noch so argumentieren?