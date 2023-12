Die nötige Logistik in den Paket-Sortierzentren, etwa in Börnicke, Rüdersdorf und Ludwigsfelde, werde das ganze Jahr über geplant, sagte Post-Sprecherin Anke Blenn dem rbb: "Die Sendungen werden über Nacht in den Brief- und Paketzentren bearbeitet und morgens in die Zustellstützpunkte befördert und dort von den Postzustellern ausgeliefert." Mit all den vorhandenen Zustell-Stützpunkten seien im Flächenland Brandenburg auch die Bereiche außerhalb des Ballungszentrums um Berlin gut versorgt.

Für Onlineversender und Paketdienstler allerdings ist das hektische, aber auch sehr lukrative Jahresendgeschäft bereits gestartet. Täglich werden bis zu elf Millionen-Pakete von der Deutschen Post befördert - das ist fast doppelt so viel wie sonst. Trotz der hektischen Situation werden alle Geschenkpakete zwischen Herzberg-Guben und Prenzlau pünktlich zum Fest beim Kunden ankommen, heißt es von der Post.



Dafür sind allerdings folgende Fristen zu beachten, so Postsprecherin Blenn: "Das ist bei Paketen der Zwanzigste. Also Mittwoch vor Heiligabend sollten die Pakete und Päckchen spätestens in der Postfiliale, oder in der Packstation oder in einem Paketshop eingeliefert werden." Bei den Weihnachtskarten oder den Weihnachtsbriefen haben laut Post die Brandenburgerinnen und Brandenburger noch einem Tag mehr Zeit: "Da würden wir den 21. Dezember, also den Donnerstag, empfehlen."