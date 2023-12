Mit dem Black Friday beginnt jedes Jahr die Stoßzeit für die Paketboten. Von Mitte November bis Weihnachten müssen sie an vielen Tagen mehr als doppelt so viele Sendungen zustellen wie normalerweise, wie Anke Blenn vorrechnet. Sie ist Post-Sprecherin, unter anderem auch für Berlin, und beobachte, dass die Cyberweek Weihnachten inzwischen den Rang abgelaufen hat.

Bis zu elf Millionen Pakete wurden in Deutschland pro Tag in dieser Zeit ausgeliefert. Zum Vergleich: An Durchschnittstagen sind es nur 6,2 Millionen. Für Berlin waren es laut Anke Blenn rund 500.000 Paketzustellungen pro Tag in der Spitze. An einem durchschnittlichen Tag sind es 250.000.