20 Prozent mehr Lohn will Verdi für die Beschäftigten im Brandenburger Nahverkehr bei den anstehenden Tarifverhandlungen durchsetzen - mindestens jedoch 650 Euro mehr. Das hat die Gewerkschaft am Dienstag mitgeteilt. Wie in weiteren Bundesländern übergab sie diese und weitere Forderungen am Dienstag den Arbeitgebern in Potsdam.



Verhandelt wird im Januar. In Brandenburg betrifft der Tarifkonflikt den Angaben von Verdi zufolge 15 kommunale Verkehrsunternehmen mit insgesamt rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Über Warnstreiks im Nahverkehr müssen sich Verbraucher in Brandenburg in den nächsten Wochen vorerst aber noch keine Gedanken machen: Die Friedenspflicht dauert noch bis Ende des Jahres an.