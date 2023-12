Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder kommen Gewerkschaften und Arbeitgeber am Donnerstagmitag in Potsdam zur dritten und möglicherweise entscheidenden Runde zusammen.

Verdi und der Beamtenbund DBB wollen in Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zu einer Lösung kommen. Am Rande der Verhandlungen sind Demonstrationen geplant. In Berlin und Brandenburg sind die Landesbeschäftigten außerdem wieder zum Streik aufgerufen. Einige Schulen und Kitas werden deshalb voraussichtlich nur eine Notbetreuung anbieten oder geschlossen bleiben. Bereits am Mittwoch hatten sich allein in Berlin nach Gewerkschaftsangaben rund 13.000 Menschen an dem Ausstand beteiligt.