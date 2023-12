Nach Razzia in Ankunftszentrum - Gewerkschaft sieht Probleme im Sicherheitsgewerbe

Di 05.12.23 | 17:11 Uhr

Bild: dpa/Carsten Koall

Bei einer Razzia in einem Ankunftszentrum für Geflüchtete hatten viele Sicherheitsmitarbeiter nach ersten Erkenntnissen keine ordentlichen Papiere. Für die Gewerkschaft verdi ist das keine Überraschung. Wie arbeitet die Branche in Berlin?

Weihnachtsmärkte, Flüchtlingsheime, Schwimmbäder - in Deutschland werden immer mehr Sicherheitsdienstleistungen nachgefragt. In diesem Jahr dürfte der Umsatz bundesweit auf elf Milliarden Euro steigen. Der größte Auftraggeber ist die öffentliche Hand. Allein in Berlin arbeiteten 2019 laut dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft circa 360 Unternehmen in der Branche, angefangen bei kleinen Firmen mit rund 20 Mitarbeitern bis zu international tätigen Dienstleistern wie Securitas, die zehntausende Menschen beschäftigen. Insgesamt sind in der Hauptstadt rund 24.000 Menschen im Sicherheitsgewerbe tätig.

Picture Alliance/Hannes P Albert Kontrollen in Berlin - 55 Security-Mitarbeiter im Ankunftszentrum Tegel müssen Dienst sofort beenden Großeinsatz von Polizei, Zoll und Ordnungsämtern: In der Nacht auf Montag wurden die Sicherheitsmitarbeiter im Berliner Ankunftszentrum für Geflüchtete kontrolliert. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

Polizei: 87 Sicherheitsmitarbeiter hatten keine ordentlichen Papiere

Eins der Berliner Unternehmen ist Teamflex. Die Messe Berlin hat die Firma mit der Sicherheit im Ankunftszentrum Tegel betraut. Mit 183 Mitarbeitern war Teamflex in der Einrichtung präsent. Bei einer Razzia am Montag stellten Zollbeamte und Polizisten aber bei 87 von ihnen Verstöße gegen die Bewachungsverordnung fest. 55 von ihnen mussten ihre Arbeit sofort einstellen. Laut Polizei Berlin fehlten etwa Nachweise, dass die Mitarbeiter für die Arbeit in dem Ankunftszentrum entsprechend geschult waren. Auch seien Mitarbeiter nicht im sogenannten Bewacherregister eingetragen, hieß es. Schließlich fehlten auch Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Sie sollen sicherstellen, dass Mitarbeiter beispielsweise keine Vorstrafen haben, die sie für die Arbeit ungeeignet machen. So dürfen Sicherheitsmitarbeiter, die in einem Ankunftszentrum arbeiten, nicht wegen Körperverletzung vorbestraft sein.

dpa/K. Nietfeld Ab Montag - Zwölf Neuköllner Schulen bekommen wieder Wachschutz Der Bezirk Neukölln hatte unter starkem Elternprotest den Wachschutz an Schulen im Sommer eingestellt - aus finanziellen Gründen. Im Zuge des Krieges in Nahost nahmen die Konflikte an Schulen zu. Nun werden sie wieder bewacht - zumindest vorerst.

Firmen müssen oft lange auf Dokumente warten

Teamflex hat mitgeteilt, dass nicht alle Mitarbeiter mit Sicherheitsaufgaben betraut gewesen waren - in diesen Fällen seien die Dokumente eventuell gar nicht nötig gewesen. Das will das Unternehmen jetzt prüfen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten fast die Hälfte der im Ankunftszentrum tätigen Teamflex-Angestellten keine ordentlichen Papiere. "Mich überrascht das gar nicht", sagt Christian Schadow von der Gewerkschaft verdi und nennt mehrere mögliche Gründe: So müssen die Behörden für die Zuverlässigkeitsüberprüfung etwa das Führungszeugnis einsehen. Das muss man allerdings erstmal beantragen und dann oft Wochen warten. "Aus Branchenkreisen hört man, dass während dieser Wartezeit einige Firmen oft schon Aufträge annehmen, die dann erfüllt werden müssen. Da gibt es viele schwarze Schafe", so Schadow weiter.



Branche ist unübersichtlich

Außerdem könnten Sicherheitsfirmen fast nur an Arbeitskosten sparen, wenn sie bei Ausschreibungen ein besseres Angebot als die Konkurrenz machen wollen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Firmen nicht nur bei Lohnzuschlägen, sondern auch bei Qualifikationsnachweisen nicht ordentlich arbeiten. Schließlich ist die Branche laut Schadow sehr kleinteilig. Sie besteht neben einigen großen Unternehmen vor allem aus vielen kleinen Firmen. Das Gewerbe bringt es mit sich, dass die Mitarbeiter oft in Schichtdiensten an verschiedenen Orten arbeiten - auch nachts, allein oder in kleinen Gruppen. Die Einhaltung des Arbeitsrechts sei daher schwer zu kontrollieren, so Schadow. Auch die gewerkschaftliche Arbeit werde dadurch erschwert.

dpa/Paul Zinken Gewalt in Krankenhäusern - "Wir rufen nicht so häufig die Polizei, wie wir es vielleicht tun sollten" Schläge, Drohungen und Beleidigungen: Der Alltag in Krankenhäusern und Notaufnahmen ist für das Personal gefährlich. Was zwei Pflegerinnen schon erlebten und was sich ändern müsste. Von O. Tischewski, A. Herr und J. v. Bülow



Seit 2015 herrscht "Goldgräberstimmung"

Generell herrsche in der Branche seit der hastigen Eröffnung von vielen Flüchtlingsheimen im Jahr 2015 "Goldgräberstimmung". Seitdem habe sich die Lage zwar etwas entspannt. Aber immernoch könne es sein, dass Firmen schnell viele Mitarbeiter für relativ einfache Arbeiten wie in dem Ankunftszentrum rekrutieren wollen und deshalb bei Qualifizierung und Registrierung nicht sorgfältig arbeiten.

Sendung: rbb24 Inforadio, 5.12.23