In diesem Jahr ist der Anteil der Befragten gesunken, die diese Frage mit Ja beantworten: Statt 56 Prozent wie im Jahr 2022 geben nur noch 52 Prozent an, nachhaltige Geschenke zu kaufen. Das entspricht dem Niveau von vor zwei Jahren.

Die EU will das "Recht auf Reparatur" stärken. Ein Entwurf dazu hat in dieser Woche die nächste Hürde genommen. Was er bedeuten könnte und wie Verbraucherschützer und Elektrohändler darüber denken. Von Simon Wenzel

Nachhaltige, unter fairen Bedingungen produzierte Produkte haben ihren Preis. Zum Beispiel Kleidung: Faire Löhne für Arbeiter in Textilfabriken, umweltfreundliche und langlebige Materialien sowie kleinere Stückzahlen in der Produktion müssen bezahlt werden. Während eine Jeans im Laden einer großen Modekette für um die 30 Euro zu haben ist, kostet sie im Fair-Fashion-Shop von Moritz Marker mindestens das Vierfache.

Marker ist Mit-Geschäftsführer von drei Läden für nachhaltige Mode in Berlin und einem dazugehörigen Online-Shop. Er bekommt die Kaufzurückhaltung bei nachhaltigen Produkten deutlich zu spüren. In diesem Jahr seien insgesamt weniger Kunden gekommen. Und die, die kämen, überlegten sich genau, wie viel sie kaufen. "Das ist dann oft ein Pulli weniger als früher", sagt der Unternehmer. Stattdessen würden die Kunden wieder vermehrt auf Fast-Fashion-Produkte zurückgreifen. "Man kann es den Menschen auch nicht so richtig verübeln, wenn im Supermarkt alles plötzlich doppelt so viel kostet", so Marker.

Unter diesen Bedingungen habe er in diesem Jahr schweren Herzens einen seiner Läden schließen und drei Mitarbeitenden kündigen müssen. Eine Abfrage bei anderen auf nachhaltige Mode spezialisierten Läden in Berlin zeigt: Marker ist nicht der einzige, bei dem die Nachfrage zurückgeht.