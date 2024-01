Das Land Brandenburg will sich für einen Halt des Eurocitys (EC) Berlin-Warschau/Danzig am neugeplanten Bahnhof Fangschleuse in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) einsetzen. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linke-Fraktion im Landtag hervor.

Demnach möchte die Landesregierung dafür in den Gesprächen mit der Deutschen Bahn (DB) werben. Eine Entscheidung darüber, ob in Zukunft der Eurocity am neuen Bahnhof halten wird, hänge aber von der DB ab, heißt es in der Antwort weiter.