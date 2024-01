Anja Mehrfort Sonntag, 14.01.2024 | 09:16 Uhr

1.Diese Misere am Arbeitsmarkt ist seit Jahren mehr als bekannt. Trotzdem wurde jahrelang von vielen Unternehmen nicht oder in unzureichender Menge ausgebildet.

2.Wir haben genug arbeitsfähige Menschen im Land, die, egal ob deutscher oder nichtdeutscher Herkunft, endlich mal zur Arbeit herangezogen werden müssen. Warum wenden sich die Unternehmen nicht mal gemeinsam richtig an die Politik, dass die endlich Bedingungen schaffen um diese Personen in Arbeit zu kriegen, raus aus der sozialen Hängematte. Dafür haben wir schließlich das Demonstrationsrecht in unserer Demokratie. Auch wenn Ausbildung dann natürlich nicht von jetzt auf gleich Fachkräfte fabriziert,ist langfristig gesehen das die einzige Möglichkeit um Arbeitskräfte in ausreichender Menge im Land zu haben.

3. Der Politik muss auch klargemacht werden, dass bei den hier viel höheren Steuern auf den Lohn als in anderen Ländern Arbeit für viele unattraktiv ist, auch für Leute die im Ausland angeworben werden.