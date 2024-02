SPD will zügigen Einstieg Berlins bei der Gasag

Do 22.02.24 | 12:10 Uhr

Die Gasag soll zügig wieder in Landesbesitz gebracht werden. Das sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jörg Stroedter, am Donnerstag im Abgeordnetenhaus und erhöht damit den Druck in der Debatte über die Rekommunalisierung des Berliner Energiesektors. Die "Zeit der Unsicherheit" müsse noch 2024 enden.