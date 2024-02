Mehr als 1.000 neue S-Bahn-Wagen wollen die Länder Berlin und Brandenburg beschaffen. Doch das milliardenschwere Verfahren stockt seit Monaten wegen einer Klage. Vor dem Kammergericht beginnt nun am Freitag die Verhandlung. Von Thorsten Gabriel

Wäre in dem Vergabeverfahren alles glatt gelaufen, stünde schon seit gut anderthalb Jahren fest, welches Unternehmen ab 2027 mit neuen Zügen auf der Berliner Stadtbahn und den Nord-Süd-Linien unterwegs sein wird. Doch es lief nicht glatt – zumindest nicht aus Sicht von Alstom. Das Unternehmen sieht sich durch die Wettbewerbsvorgaben benachteiligt. Die Frage, die zu klären ist, lautet: Sorgen die Ausschreibungsbedingungen, die ursprünglich dafür gedacht waren, die Monopolstellung des "Platzhirschen" Deutsche Bahn zu brechen, für mehr Gerechtigkeit – oder begünstigen sie am Ende ausgerechnet das Konsortium um den DB-Konzern?

Wenn am Freitag ab 10 Uhr im Saal 449 des Berliner Kammergerichts über das größte S-Bahn-Vergabeverfahren in der Geschichte des Berliner Nahverkehrs verhandelt wird, haben die Richterinnen und Richtern des Vergabesenats den vielleicht anstrengendsten Teil ihrer Arbeit schon hinter sich. Monatelang haben sie sich durch tausende Seiten juristischer Stellungnahmen und Vergabeunterlagen gewühlt. Das Verfahren, bei dem der weltweit zweitgrößte Bahntechnikkonzern Alstom klagt, hat nicht nur historische Ausmaße, sondern ist vor allem auch höchst kompliziert.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für kommende Woche bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr auf. Die Arbeitskämpfe sind regional an unterschiedlichen Tagen geplant, mit dem 1. März als Hauptstreiktag.

Erneuter Streik im öffentlichen Nahverkehr angekündigt - auch in Berlin und Brandenburg

Seit Jahrzehnten betreibt die Deutsche Bahn das Berliner S-Bahn-Netz im Alleingang. Zuletzt hatte sie 2015 den Zuschlag für den S-Bahn-Ring erhalten. Dort fahren nun Züge der neuesten Generation, deren Bau damals beauftragt wurde. Das läuft im Grundsatz problemlos, die Querelen der S-Bahn-Krise von 2009 sind zumindest Geschichte. Damals zog das Eisenbahnbundesamt nahezu drei Viertel aller S-Bahn-Züge wegen Mängeln aus dem Verkehr. Die Deutsche Bahn stand wegen Misswirtschaft am Pranger.

Deshalb sollte es bei den S-Bahn-Teilnetzen "Stadtbahn" (S3, S5, S7, S75 und S9) und "Nord-Süd" (S1, S15, S2, S25, S8, S85 und S86) anders laufen: mehr Wettbewerbsdruck, um am Ende nicht erneut mit der Deutschen Bahn als einziger Bieterin dazustehen. Doch gleichzeitig warnten Vertreterinnen und Vertreter von Linken und SPD, aber auch der seinerzeit noch oppositionellen CDU davor, die S-Bahn könne "zerschlagen" werden – sprich: das S-Bahn-Netz künftig von verschiedenen Unternehmen betrieben werden.

Die Vielzahl der Vergabemöglichkeiten lässt erahnen, wie schwer sich die damalige rot-rot-grüne Koalition mit dieser Ausschreibung tat. Anfangs drängte Günther noch darauf, dass kein Bewerber das Komplettpaket erhalten sollte. Doch diese "Zuschlagssperre" war in der Koalition nicht mehrheitsfähig. Dass am Ende die Deutsche Bahn den Rundum-Zuschlag erhält und damit die Berliner S-Bahn weiterhin komplett betreibt, gilt damit trotz der Losaufteilung als durchaus realistisch. Denn womöglich könnte erneut nur sie es sein, die für ein Gesamtpaket das beste Angebot vorlegen kann.

Die Berliner Verkehrsbetriebe sollen eine Ausschreibung für halbautomatisierte U-Bahnen planen, die also zum Teil autonom fahren können. Doch bis solche Bahnen durch Berlins U-Bahntunnel fahren, könnte es sehr lange dauern. Von Yasser Speck

BVG plant halbautomatisierte U-Bahnen in Berlin

Die Deutsche Bahn bewirbt sich gemeinsamen mit den Konzernen Siemens und Stadler um den Zuschlag. Die beiden Firmen haben dabei den Vorteil, dass sie bereits die aktuelle Baureihe der S-Bahn fertigen. Das könnte zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, sagen die einen. Andere halten dagegen, dass dieser Vorteil eher gering sei, da auch die derzeit aktuelle Baureihe bereits vor mehr als zehn Jahren designt wurde und sich die Anforderungen an Fahrzeuge seitdem deutlich verändert hätten.

Kritik kam bereits vor zweieinhalb Jahren aber auch vom Privatbahnen-Verband Mofair. Ein Gutachten des Verbands stößt sich vor allem an dem Zusammenschluss der drei Unternehmen und hält diesen im Rahmen des Verfahrens für rechtswidrig. Durch eine "exklusive Zusammenarbeit" der Deutschen Bahn mit den Schienenfahrzeugherstellern missbrauche der Konzern seine marktbeherrschende Stellung, so einer der Vorwürfe. Vor allem aber sei damit der Wettbewerb im Vergabeverfahren "von Anfang an ausgeschaltet" worden.