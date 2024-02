Die Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) will ihren Worten zufolge mit Hochdruck gegen Missstände im Mietwagen-Gewerbe vorgehen. Dem vorausgegangen waren Enthüllungen von rbb24 Recherche: Demnach sind in Berlin mindestens 1.000 Mietwagen ohne Konzession und Versicherung und somit illegal unterwegs. Nutzer können sie über die Apps von Fahrdienstleistern buchen, sie haben keinen Einblick, ob das gemietete Fahrzeug legal betrieben wird.

Schreiner kündigte am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses Maßnahmen an, um das traditionelle Taxigewerbe besser vor illegaler Konkurrenz zu schützen. Unter anderem sollen Taxis bald mit Hilfe von Festpreisen besser mit den von Digitalplattformen wie Uber, Bolt oder Freenow vermittelten Fahrzeugen konkurrieren können. Bisher sind Kilometerpreise verpflichtend. Der Senat werde noch in diesem Quartal eine entsprechende Regelung vorlegen, kündigte Schreiner an.

Die Kunden würden an den vermittelten Mietwagen schätzen, den Fahrpreis bereits bei der Buchung zu kennen. Als zweiten Schritt werde der Senat Mindestentgelte für die Mietwagenanbieter einführen, sagte Schreiner, auch um Dumpingangebote zu verhindern. Für eine rechtssicherere Lösung brauche es hierbei aber mehr Zeit.