Bauherrinnen, Bauherren und Bauunternehmen soll der Zugang zu Bauland in Brandenburg erleichtert werden. Baulücken und potenzielle Bauflächen in den Gemeinden sollen künftig in einem digitalen Kataster erfasst und vermarktet werden, wie das Bauministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linksfraktion des Landtages mitteilte. Eine entsprechende Förderrichtlinie soll den Kommunen helfen, schneller als bisher Baurecht zu schaffen. Verantwortlich dafür sei die Landesverwaltung.