Bauen trotz Krise - Als Gewerkschaften noch Wohnungen bauten

So 04.02.24 | 08:12 Uhr | Von Jannis Hartmann

rbb/Jannis Hartmann

Vor hundert Jahren entstanden in Berlin tausende Wohnungen in Großsiedlungen - trotz Hyperinflation. Das Ziel: Bezahlbarer Wohnraum für ärmere Leute. Planung und Bau übernahmen damals die Gewerkschaften. Von Jannis Hartmann

Vor 100 Jahren erteilte die Stadt Berlin der gewerkschaftseigenen GEHAG den Auftrag, bezahlbare Wohnungen für ärmere Menschen zu bauen

Grundlage war die Wohngemeinnützigkeit – sie ermöglichte steuerbefreites Bauen mit staatlicher Förderung

Es entstanden viele Arbeitsplätze und mehrere Großsiedlungen mit dauerhaft günstigen Mieten in Berlin, zum Beispiel die Waldsiedlung und die Wohnstadt Carl Legien

In der Nachkriegszeit bauten Gewerkschaften weiter, bis der Skandal um die Neue Heimat dem ein Ende setzte

Die Wohngemeinützigkeit wurde 1989 abgeschafft – Bundesbauministerin Geywitz strebt eine Neuauflage an

Die Waldsiedlung Zehlendorf an einem Berliner Wintertag, an dem das Wetter halbstündig wechselt: Bricht die Sonne durch die Wolken, dann werfen im Wind wiegende Kiefern verspielte Schatten auf die geradlinig-modernistischen Fassaden. Die enge Beziehung zwischen Natur und Stadt sei das Besondere der Siedlung, sagt Sibylle Guther-Burchard, frühere Architektin und Stadtplanerin. Sie wohnt seit 35 Jahren in der Waldsiedlung.

Berlins Baustadtrat suchte im erweiterten Stadtgebiet nach Bauland

Als es beginnt zu schneien, zeigt Guther-Burchard auf die grünen, gelben und blauen Geschossbauten und Reihenhäuser. "Die Farben sind bei jedem Wetter wunderbar." Gelegentlich macht sie Führungen, angeboten über den Mieterverein Papageiensiedlung: So nennt die Nachbarschaft ihr Viertel auch. Nach dessen Fertigstellung 1931 war der Spitzname eigentlich despektierlich gemeint, sagt Guther-Burchard: "Der Bezirk Zehlendorf war strikt dagegen, dass hier eine Siedlung für Menschen mit wenig Geld entsteht." Zehlendorf war seit 1920 Teil von Groß-Berlin, und im Villenviertel im Südwesten musste man sich noch daran gewöhnen, dass Sozialdemokrat und Baustadtrat Martin Wagner nun auch hier nach Bauland suchte. Wie zuvor schon in Britz-Süd oder Weißensee sollte dieses Bauland dann die Gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und Bau-Aktiengesellschaft – kurz GEHAG – bebauen.

Die GEHAG war eine von Wagner, verschiedenen Gewerkschaften und Baugenossenschaften geschaffene Wohnungsbaugesellschaft, im Besitz der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft und der Stadt Berlin. Sie sollte auch Arbeitern ein Leben in guten Wohnungen ermöglichen.

Aber das bürgerliche Zehlendorf stellte sich quer und verweigerte die Baugenehmigung. Wagner ordnete trotzdem den Baustart an, auch wenn ihm eine Geld- oder Haftstrafe drohte. "Er soll dann gesagt haben, er geht lieber in Haft – damit alle sehen, wie es einem geht, wenn man für die breiten Massen eine Wohnlage am Grunewald ermöglichen will", sagt Guther-Burchard. Am Ende zahlte Wagner doch die Geldstrafe. Und die Siedlung mit rund 1.200 Wohneinheiten entstand tatsächlich – in fünf Jahren Bauzeit.

Soziale Innovation inmitten der Krise

Seit Dezember ist die Waldsiedlung offiziell für das UNESCO Welterbe vorgeschlagen - sechs Siedlungen der GEHAG tragen diesen Titel schon. Das Gremium lobte den wegweisenden, sozialen Anspruch und die architektonischen Standards. Diese Standards sollten den sozialen Wohnungsbau dann im weiteren Verlauf prägen: Mehr als 10.000 bezahlbare Wohnungen errichteten Gewerkschaften mit der GEHAG im Berlin der Weimarer Republik. Dass das zwischen Hyperinflation und Börsencrash funktionierte, erscheint beachtlich – schaut die Politik momentan doch vergleichsweise ratlos dabei zu, wie sich Wohnungsbauunternehmen Jahr für Jahr bei der Anzahl neu gebauter Wohnungen unterbieten. Inflation und hohe Zinsen machen derzeit - so die Begründung der Unternehmen - das Bauen nicht profitabel genug. Der börsennotierte Wohnungsriese Vonovia hat seine Neubau-Investitionen quasi eingestellt – und das alles während nach Schätzungen des Pestel Instituts mehr als 900.000 Sozialwohnungen in Deutschland fehlen.

Unabhängig von Privatwirtschaft bauen

Den Startschuss für das gewerkschaftliche Bauen gab vor hundert Jahren eine Untersuchung von Ärzten der AOK unter den Bewohnern des Stadtteils Prenzlauer Berg mit seinen dicht gedrängten Seitenflügeln und Hinterhäusern. "Die haben die Wohnungen untersucht und festgestellt: Die sind alle viel zu nass, die Leute sind krank", sagt Steffen Adam, Architekt und Bauhistoriker. Es war ein alarmierender Befund. Baustadtrat Martin Wagner und Gewerkschaftschef August Ellinger waren sich einig: Berlin braucht dringend lebenswerten Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen. Sie wurden Unterstützer einer aufkommenden Bewegung in den Gewerkschaften. "Die Bauarbeiter sollten sich organisieren und ihre eigenen Betriebe aufmachen", sagt Bauhistoriker Adam. Dabei ginge es nicht um Gewinne, sie sollten bloß ihr Einkommen erwirtschaften. Die sogenannte Bauhüttenbewegung bot damit gleich zwei Dinge, die in der Weimarer Republik fehlten: Sichere Arbeitsplätze und vergleichsweise günstiges Baumaterial. Denn die Gewerkschaften besaßen Ziegeleien, Sägewerke und Wälder. Die zum Wohnungsbau notwendigen Produktionsmittel hatten die Arbeiter also selbst in der Hand.

Subventionen für Wohnungsbau durch in den 20ern eingeführte Hauszinssteuer

Als Wagner und Ellinger 1924 die GEHAG gründeten, konnte diese trotz ausklingender Hyperinflation direkt loslegen. Brauchte die Wohnungsbaugesellschaft Geld, vergab eine gewerkschaftseigene Bank Kredite. Zudem flossen Subventionen durch die neu eingeführte Hauszinssteuer reichsweit in den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Hauszinssteuer wurde auf Mieterträge erhoben, der Staat schöpfte so die Vermögensgewinne der Immobilieneigentümer ab, deren Schulden durch die Hyperinflation 1923 praktisch verschwunden waren. So entstandenen die gelben Häuser der Wohnstadt Carl Legien, nur wenige Minuten hinter dem S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Sie fallen mit ihren halbrunden Balkonen und der aufgelockerten Bauweise bis heute ins Auge.

Während heute selbst landeseigene Wohnungsbaugesellschaften auf profitorientierte Baufirmen angewiesen sind, hatten sich die Gewerkschaften in der Weimarer Republik vergleichsweise unabhängig von Inflation und Konjunktur gemacht.

Kosten sparende Architektur

Stadtbaurat Wagner hatte zudem seinen Freund Bruno Taut zum Chefarchitekten erkoren. Taut zeigte, wie sich hohe Lebensqualität und günstiges Bauen verbinden lassen. Das kann man sich besonders gut in der Hufeisensiedlung in Britz anschauen. Ben Buschfeld wohnt seit 1997 in der Siedlung und vermietet hier auch ein denkmalgerecht hergerichtetes Ferienhaus.

Bild: rbb/Jannis Hartmann

"Taut hat den Städtebau in Berlin revolutioniert", sagt Buschfeld, der einen Architekturführer über die Hufeisensiedlung veröffentlicht hat. "Er hat die üblichen Blockrandbebauungen aufgebrochen und dann versucht, kostengünstige Alternativen zu bieten." Der Architekt Taut war ein wichtiger Kopf des Neuen Bauens, einer Architekturbewegung, zu der auch das Bauhaus oder das Neue Frankfurt zählen.

Bild: bb/Jannis Hartmann

Die neuen Bau-Ideen des Bruno Taut

Taut ließ qualitativ hochwertige, aber günstige Materialien wie das Holz der märkischen Fichte verbauen. Neben großen Fenstern für viel Licht sollte auch die lange, schmale Form von Tauts Häusern modellhaft werden: Der Zeilenbau ermöglichte, dass innenliegende Wände von zwei Reihenhäusern genutzt werden. Baustellen konnten zudem gleich straßenzugsweise eingerichtet werden – und nicht mehr einzeln für jedes Haus.

Einmal errichtet, variierte Taut nicht nur an Fassaden, Fensterrahmen und Haustüren die Farb-Kombinationen. Um einen monotonen Eindruck trotz serieller Bauweise zu verhindern, spielte auch die Farbigkeit von Oberflächen eine wichtige Rolle – ein fast kostenneutraler Kniff, der die Wirkung kleiner Wohnungen aufwerten sollte. Die Hufeisensiedlung war mit rund 2.400 Wohnungen im Berlin der Weimarer Republik der Beweis: Sozialbau als Großsiedlung, das geht! Auch wenn es am Ende die etwas besser verdienenden Facharbeiter und Angestellten waren, die in die Hufeisensiedlung zogen: Taut hatte gezeigt, dass sich durch kluge Architektur auch Kosten sparen lassen.

Neue Heimat läutet Ende des Gewerkschaftsbaus ein

Zum breiten Phänomen avancierte der gewerkschaftliche Wohnungsbau dann in der Nachkriegszeit. In Bremen war schon früh zu sehen, wie er viele westdeutsche Städte prägen sollte: im Stadtteil Neue Vahr. Der gewerkschaftliche Wohnungsbauer Gewoba Bremen war zur Regionalstelle der Neuen Heimat geworden, die sich wiederum in der Hand des DGB in Hamburg befand. Am östlichen Stadtrand baute die Gewoba ab 1957 eine der ersten Nachkriegsgroßsiedlungen. "Es war damals eine der größten Wohnungsbaustellen in Europa, man hat hier für 40.000 Menschen geplant", sagt Jörn Schaper, Historiker am Bremer Zentrum für Baukultur. So elegant und zeitlos wie die GEHAG-Siedlungen wirken die Wohnblöcke allerdings nicht – bis auf eine Ausnahme: Das Aalto-Hochhaus, 65 Meter hoch, seit 1995 unter Denkmalschutz. "Das prägt als Leuchtturm natürlich auch über den Stadtteil hinaus", sagt Schaper. Das Haus mit der schmalen Silhouette wurde der damals höchste Wohnturm Deutschlands.

Die Neue Heimat wurde in den Folgejahren zu Europas größtem, nicht-staatlichen Wohnungsbauer. Zeitweise war jeder zwölfte Bauarbeiter in der Bundesrepublik bei der Neuen Heimat beschäftigt. Durch die Vorfertigung der Gebäudeteile in Werken bot sie das ganze Jahr Vollzeitbeschäftigung. 500 solcher Fertigstellungswerke lieferten Teile für Wohnhäuser, aber auch für Krankenhäuser und Einkaufszentren. Die Neue Heimat konnte mehr produzieren, als benötigt wurde, baute sogar im Ausland. Als der Spiegel 1986 aufdeckte, dass Vorstandsmitglieder Gelder in Millionenhöhe veruntreut hatten und die Neue Heimat eigentlich rote Zahlen schrieb, war das ihr Ende. Das Land Bremen kommunalisierte die Wohnungsbestände, die Ära des gewerkschaftlichen Wohnungsbaus war vorbei.

Wie die GEHAG zum Vorreiter im Wohnungsbau wurde

Bild: rbb/Jannis Hartmann Die gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und Bau-Aktiengesellschaft (GEHAG) wurde 1924 von Martin Wagner, Sozialdemokrat und damals Baustadtrat und von Gewerkschaftschef August Ellinger gegründet. Die Wohnungsbaugesellschaft schuf son in der von der Wirtschaftskrise geprägten Weimarer Republik 10.000 bezahlbare Wohnungen in Berlin.



Bild: rbb/Jannis Hartmann Da der Bezirk Zehlendorf gegen einen Bau einer Arbeitersiedlung war, musste die GEHAG im Villenviertel Zehlendorf zunächst sogar ohne Baugenehmigung bauen. Im Dezember 2023 wurde die Waldsiedlung "Onkel Toms Hütte" für das UNESCO Welterbe vorgeschlagen.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Allein die Waldsiedlung "Onkel Toms Hütte" in Zehlendorf bietet 1200 Wohneinheiten. Sie wurde von den Architekten Bruno Taut, Hugo Häring und Otto Rudolf Salvisberg konzipiert und 1926 bis 1931 erbaut.

Bild: bb/Jannis Hartmann Die UNESCO-Auszeichnung haben bereits sechs Siedlungen der GEHAG erhalten. Große Bekanntheit erlangte die im Stadtteil Britz gelegene Hufeisensiedlung.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Stadtbaurat Wagner war mit keinem geringeren als dem Architekten Bruno Taut befreundet. Taut (1880-1938) war ein Vertreter des Neuen Bauens, einer Architekturbewegung, die durch das Bauhaus und das Neue Frankfurt bekannt wurde.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Die Hufeisensiedlung ist Beispiel für Bruno Tauts kostengünstiges Bauen, das Wohnen mit hoher Lebensqualität bietet. 2400 Wohnungen wurden hier von 1925 bis 1933 geschaffen.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Neben Parkanlagen stattete Gartenarchitekt Leberecht Migge einen Teil der Reihenhäuser der Hufeisensiedlung auch mit eigenen Gärten aus.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Zurück zur Waldsiedlung: Um einem monotonen Eindruck der Reihenhäuser entgegen zu wirken, griff der vom Expressionismus beeinflusste Architekt auch in den Farbtopf. Und so wird die Zehlendorfer Siedlung auch "Papageiensiedlung" genannt. Große Fensterflächen bringen Licht ins Innere der Bauten.



Bild: rbb/Jannis Hartmann Dabei schuf die sogenannte "Bauhütten-Bewegung" sichere Arbeitsplätze. 1919 hatten Gewerkschaften die "Deutschen Bauhütten" gegründet, die vom Verband sozialer Baubetriebe koordiniert wurden. Die Gewerkschaften besaßen Ziegeleien, Sägewerke und Wälder sowie gewerkschaftseigene Banken. Kredite konnten aufgenommen werden und das Baumaterial war vergleichsweise günstig.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Ab 1928 wird in Berlin die nächste Wohnsiedlung für die GEHAG realisiert. Diesmal in Berlin Prenzlauer Berg, nahe dem S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Schon 1930 wurde die Wohnstadt Carl Legien – von Bruno Taut und Franz Hilinger entworfen – fertiggestellt. 1149 Wohnungen konnten um begrünte Innenhöfe bezogen werden. Auch sie ist UNESCO Welterbe.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Ortswechsel: Nach dem Krieg ging gewerkschaftliches Bauen weiter. Beispielsweise Alvar Aalto baute in Bremen im Stadtteil Neue Vahr für die GEWOBA. Das Aalto-Hochhaus wurde 1959 bis 1961 errichtet.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Das Hochhaus ist 65 Meter hoch. Auf 21 Stockwerken befinden sich je neun unterschiedliche Appartements, 34 - 60 Quadratmeter groß. Das Hochhaus steht seit 1995 unter Denkmalschutz.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Neues Wohnen - vor 100 Jahren konzipiert und heute noch immer ein leuchtendes Beispiel für die Stadtgestaltung: Zur Neuen Vahr in Bremen gehört das Bürrgerzentrum, denn neues Wohnen entsteht da, wo die Bürger auch gern hinkommen und zusammenkommen. Play Pause Fullscreen

























Wiederauflage ist nicht in Sicht

Auf Bundesebene markierte das Ende der Neuen Heimat den Beginn einer markt-liberaleren Ära: Ende 1989 wurde die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft, nach der Wohnungsunternehmen steuerlich entlastet und staatlich gefördert wurden, wenn sie sich dem Aufbau von dauerhaft preiswertem sozialem Wohnraum verpflichteten. Seitdem gibt es nur noch die Förderung beim Bau von Sozialwohnungen – die aber nach einer bestimmten Zeit aus der Förderung herausfallen und zum Marktpreis vermietet oder auch verkauft werden dürfen. In Berlin verkaufte 1998 der Schwarz-Rote-Senat als mittlerweile größter Anteilseigner einen Großteil seiner GEHAG-Aktien. Ein paar Transfergeschäfte später war die GEHAG in der Hand der Deutschen Wohnen, seit 2021 Vonovia. Als börsennotiertes Unternehmen gibt die Vonovia einen Teil seiner Gewinne durch Mieteinnahmen oder Immobilienverkäufe an Aktionäre weiter. Wird ein Reihenhaus der Hufeisensiedlung verkauft, wird gerne mit dem Welterbetitel der Sozialbau-Ikone geworben. Ein Widerspruch seien Titel und Privatisierung nicht, erklärt die UNESCO auf Nachfrage. Ausgezeichnet worden seien die GEHAG-Siedlungen als Zeugnisse eines städtebaulichen Wendepunkts.

Kaum Aussicht auf Neuauflage gewerkschaftlichen Bauens

Dass sich so ein Wendepunkt noch einmal wiederholt, danach sieht es nicht aus. Der DGB plant zumindest nicht, wieder in den Wohnungsbau einzusteigen. Und der Berliner Senat – eigentlich durch einen Volksentscheid beauftragt, die Wohnungen der Vonovia zu kommunalisieren – erklärt auf Anfrage lediglich, man sei "aufgeschlossen", Bestände aufzukaufen, wenn diese wohnungspolitisch oder zwecks Quartiersentwicklung interessant seien. Bundesbauministerin Klara Geywitz strebt zwar eine Neuauflage der Wohngemeinnützigkeit an, die Steuererleichterungen für Wohnungsbaugesellschaften, aber auch mehr Kontrolle vorsehen soll. Bisher liegen dazu allerdings erst Eckpunkte vor. Wenn sich die Gründung der GEHAG im April zum hundertsten Mal jährt, will der Bauhistoriker Steffen Adam noch einmal alle beteiligten Gewerkschaften und Genossenschaften an einen Tisch holen - zumindest für eine historische Würdigung. Es haben schon fast alle zugesagt.

