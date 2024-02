In den bisherigen zwei Verhandlungsrunden habe sich die Gewerkschaft nicht mit dem Arbeitgeber einigen können, so Schulz. Laut aktuellem Arbeitgeber-Angebot sollen die Beschäftigten in der Pflege 100 Prozent des Gehalts aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bekommen, alle anderen Beschäftigten aber nur 94 Prozent der TVöD-Bezahlung. Zum Thema Arbeitszeitverkürzung liege kein Angebot vor. Die dritte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt soll am Donnerstag stattfinden.

"Eine Notfallversorgung wird gewährleistet. Es gibt eine Notdienstvereinbarung, die von beiden Seiten unterzeichnet wurde", sagte Verdi-Verhandlungsführer Schulz.

Der zweitägige Arbeitskampf starte ab dem Frühdienst am Montag und gehe bis zum Ende des Spätdienstes am Dienstag. Am Dienstag sind außerdem eine Demonstration und eine Kundgebung geplant.

Der Streik steht nicht in Zusammenhang mit den Protesten für den Erhalt von Fachkliniken am Uniklinikum in Neuruppin. Dafür hatte der Kreistag in der vorigen Woche ein millionenschweres Hilfspaket beschlossen.