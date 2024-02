Die GDL will sich bis zum kommenden Montag nicht zu den gescheiterten Verhandlungen äußern. Dabei halte sie sich an die Vereinbarung, dass bis zum Ende der Friedenspflicht keine Kommunikation über den Stand der Verhandlungen nach außen kommuniziert werden, hieß es in einer Stellungnahme am Donnerstagnachmittag. Die Gewerkschaft warf der Bahn vor, Verhandlungsinterna an Medien "durchgestochen" zu haben.

Seit Anfang des Monats suchen beide Seiten hinter den Kulissen nach einem Kompromiss in dem festgefahrenen Tarifkonflikt.