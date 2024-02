Vodafone will eine Milliarde Euro in Berliner Glasfasernetz investieren

Die Abdeckung mit schnellem Internet ist in Berlin inzwischen fast flächendeckend. Doch klar ist: Langfristig reicht nur Glasfaser. Das Rennen um den Berliner Markt ist längst entbrannt. Nun meldet Vodafone eine Offensive an. Von Sebastian Schöbel

Der Mobilfunkkonzern Vodafone will in Berlin bis zu 900.000 Glasfaseranschlüsse schaffen und dafür eine Milliarde Euro investieren. Das gab der Konzern am Mittwoch bekannt. Der Ausbau soll demnach noch in diesem Jahr beginnen und vor allem in den Außenbezirken stattfinden, hieß es in einer Mitteilung.