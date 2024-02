Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) steht schon am Montag (26. Februar) ein Warnstreik an. Dazu aufgerufen haben die Gewerkschaften NahVG, gkl und dbb Beamtenbund und Tarifunion . Ihre Mitglieder bei der BVG und der Tochter Berlin Transport sollen am Montag von 3 Uhr früh bis 14 Uhr am Nachmittag die Arbeit niederlegen. Die Arbeitgeber hätten bisher kein Angebot für bessere Arbeitsbedingungen vorgelegt, heißt es. Wie groß die Auswirkungen tatsächlich sein werden, ist unklar. Die BVG selbst sagt, Fahrgäste müssten mit Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Verkehr rechnen - und: man versuche Ausfälle kurzfristig zu kompensieren. Die BVG hat mit Kritik auf diese Ankündigung reagiert: Der veröffentlichte Streikaufruf der Gewerkschaften sei völlig unverhältnismäßig und unverantwortlich. Die BVG ergänzt: Die Verhandlungen seien auch mit diesen Gewerkschaften bisher "konstruktiv und ergebnisorientiert" verlaufen. "In vielen Punkten sind sich die Parteien schon nahegekommen."

Der nächste Warnstreik bei der BVG steht dann schon wenige Tage später an, und vermutlich werden dessen Auswirkungen stärker sein als am Montag: Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder bei der BVG für Donnerstag (29. Februar) zu einem ganztägigen Streik sowie für Freitag (1. März) bis 14 Uhr zu Arbeitsniederlegungen auf. Das werde U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen und Fähren betreffen, wie ein Gewerkschaftssprecher dem rbb sagte.



Auch in Brandenburg wollen Beschäftigte von Verkehrsunternehmen in einen Warnstreik treten. Den Anfang macht bereits am Mittwoch (28. Februar) die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH. Am Donnerstag (29. Februar) folgt die Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft mbH, am Freitag (1. März) sind dann nahezu alle Verkehrsbetriebe in Brandenburg von Arbeitsniederlegungen betroffen. Eine Übersicht gibt es hier.