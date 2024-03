Das Wohnungsunternehmen Vonovia muss nach Recherchen des rbb erneut Heizkostenbescheide für Berliner Mieter deutlich nach unten korrigieren. Betroffen ist die Eisenbahnsiedlung Baumschulenweg in Treptow-Köpenick, die mit Fernwärme versorgt wird.

Für die Abrechnungsperiode 2022/23 wurden Zahlungsnachforderungen von bis zu 3.500 Euro gestellt. Mindestens 680 der Nachforderungen sind überhöht. So wurde beispielsweise der September 2022 als Referenz für die Hälfte der gesamten Heizkosten ausgewählt. In diesem Monat waren die Einkaufspreise für Energie auf dem Weltmarkt zehn Mal so hoch wie im Vorjahr.