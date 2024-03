Stromausfall in Logistikzentrum führt zu leeren Regalen in Supermärkten

Das Logistikzentrum hat in der Nacht zu Donnerstag mithilfe von zehn Notstromaggregaten seine technischen Systeme wieder hochgefahren, wie das Unternehmen am Donnerstagvormittag mitteilte. Der Lieferverkehr sei wieder angerollt.

Nicht nur das Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) liegt weiterhin lahm, auch das Logistikzentrum der Handelskette Edeka in Freienbrink bekommt seit Dienstag keinen regulären Strom. Supermärkte konnten zwischendurch nur eingeschränkt beliefert werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Von Freienbrink aus werden rund 500 Märkte in Berlin und Brandenburg mit Obst und Gemüse sowie kühlpflichtigen Lebensmitteln versorgt.

Noch mehr als eine Woche ruht die Produktion bei Tesla in Grünheide. Das teilte das Unternehmen mit. Durch einen Brandanschlag ist die Stromzufuhr dort unterbrochen. Am Dienstag rechnete Tesla noch mit einem früheren Neustart.

Viele Supermärkte in Brandenburg und Berlin bekommen aktuell die Folgen dessen zu spüren, einige Regale mit Frischware standen noch am Donnerstagmorgen leer. "Aufgrund eines Stromausfalls an unserem Lagerstandort in Freienbrink kommt es leider zu Einschränkungen in der Warenverfügbarkeit", warnte ein Edeka-Supermarkt in Berlin-Moabit seine Kunden.

Bereits am Dienstag und Mittwoch hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben die Lieferströme für Obst und Gemüse sowie kühlpflichtige Lebensmittel (Feinkost, Tiefkühlware, Fleisch) so umgeleitet, dass die Waren über die Logistikzentren in Landsberg (Sachsen-Anhalt) und Lauenau (Niedersachsen) abgewickelt werden konnten.

Der Energienetzbetreiber Edis will den Stromausfall derweil möglichst bald beenden. Die Einsatzkräfte arbeiteten mit höchster Priorität an einer vorläufigen technischen Lösung zur möglichst zügigen Wiederversorgung der bisher unversorgten Industrieansiedlung und -produktion sowie des Logistikzentrums, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.